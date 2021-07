× Erweitern tabeabooz.de/presse Tabea Booz

Tabea Booz ist Sängerin und Songwriterin, die sich ihre Nische im deutschsprachigen SoulPop geschaffen hat.

Die Musik zieht sich durch das Leben der in Stuttgart lebenden Künstlerin wie ein bunter Faden.

Schon mit drei Jahren hatte Tabea eine Geige in der Hand, es folgten Klavier- und Gesangsunterricht. Auf die Frage, wofür sie ihr musikalisches Talent nutzen wolle und wie sie ihrer Gedankenwelt Ausdruck verleihen könnte, fand sie dann in ihrem Schul-, Jazz und Popularmusik-Studium für sich eine Antwort: Sie fing an ihre eigenen Songs zu schreiben. Diese sollten nicht nur Ventil, sondern auch Inspiration sein und im Leben anderer Menschen nachklingen.

Nach ihrem Abschluss zog die junge Musikerin für mehrere Monate u.a. nach Indien, wo sie eine Band gründete und auf Tour ging. Mit viel neuer Inspiration und Plänen kam Tabea wieder nach Deutschland zurück und ebnete sich von da an Stück für Stück ihren Weg durch den deutschen Musikdschungel.

In ihren Songs verbindet Tabea ihre musikalische Erfahrung mit lyrischen Zeilen: Über Gefühle und persönlichste Gedanken schreibt sie ebenso wie zu sozialkritischen und drängenden Zeitgeist-Themen, die ihr persönlich wichtig sind. Auch abseits ihrer Songtexte bemüht sich die 31-Jährige, viele kleine positive Veränderungen in der Welt zu bewirken und bezeichnet Nachhaltikeit als ihre große Leidenschaft.

Mit ihrem Talent, ihrer umwerfenden Stimme und positiven Ausstrahlung konnte Tabea Booz überzeugen: Die „Initiative Musik“ förderte ihre erste EP-Produktion, die 2019 mit dem Produzententeam Balayage in den Miami Nice Studios Berlin stattfand. Die sieben Songs auf „Zwischen Bunt und Gold“ sind traumwandlerisch-lässig, voller Soul und mit einem poppigen 80er-Vibe versehen. Tabeas deutschsprachige Texte reflektieren ihr Leben als Musikerin und selbstbewusste junge Frau. Im selben Jahr ging sie mit ihrer fünfköpfigen Band auf Tour, um das Publikum auch live zu begeistern.

Seither hat Tabea Booz aber nicht aufgehört, weiter nach dem perfekten Sound zu suchen. Nach ihrem Sound – noch purer und echter. Sie wollte ihrer kraftvollen, warmen Stimme den vollen Spielraum lassen. Im Herbst 2020 gelang ihr genau das im Rahmen zweier Single-Veröffentlichungen: „Bauchgefühl“ und „In ein paar Jahren“ sind schillernde und organische SoulPop-Songs mit berührend persönlichen, deutschen Texten.

Mit der politischen Popnummer „Worte“ meldet sich die Sängerin Tabea Booz Anfang des Jahres 2021 im wahrsten Sinne zu Wort und will andere ermutigen ihre Stimme zu nutzen. Der Groove erinnert an eine Urban R&B Nummer und wird durch einen charakterstarken Fretless- Bass getragen. Mit starken Worten und selbstbewusster Stimme stellt sie nicht nur sich selbst die Frage wofür man einsteht. Gegen Rassismus und Diskriminierung und für ein gerechteres und respektvolleres Miteinander singt sich Tabea Booz dieses Verlangen gefühlvoll aus der Seele.

Dies ist ein Konzert der Quellen Konzerte, gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, Bundesregierung für Kultur und Medien.