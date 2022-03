Tabea Zimmermann & Bundesjugendorchester

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 »Pastorale«

Hector Berlioz

»Harold en Italie« Sinfonie mit einer Solo-Bratsche op. 16

Tabea Zimmermann Viola & Leitung

Bundesjugendorchester

Wenn Deutschlands jüngste musikalische Elite zu den Instrumenten greift, verbinden sich mitreißende Energie und beachtliche Professionalität zu einem einzigartigen sinfonischen Klang, wie ihn nur die 14 bis 19 Jahre alten Musikerinnen und Musiker des Bundesjugendorchesters entstehen lassen können. Das nationale Jugendorchester der Bundesrepublik Deutschland bereist als Kulturbotschafter mit namhaften Solisten und Dirigenten die ganze Welt. Es engagiert sich im Rahmen bedeutender Feierlichkeiten wie zum Beispiel des 500-jährigen Reformationsjubiläums und – selbstverständlich – auch des 200. Geburtstags von Ludwig van Beethoven. So sind die jungen Profis von morgen also bestens vorbereitet, wenn sie zusammen mit Tabea Zimmermann im Forum am Schlosspark dessen »Pastorale« aufführen, diese Musik gewordene Liebeserklärung des Wiener Klassikers an die Natur.

Ein glühender Verehrer Beethovens war Hector Berlioz, der sich die plastische Musiksprache von dessen »Pastorale« zum Vorbild für seine eigenen Kompositionen nahm. »Sinfonie mit einer Solo-Bratsche« nennt der französische Romantiker, fast zu bescheiden, seine Tondichtung; ist sie doch eines der schönsten Bratschenkonzerte, das wir haben. In den allerbesten Händen ist es bei der großen Bratschistin Tabea Zimmermann, einer der angesehensten Interpretinnen unserer Zeit. Die charismatische, vielfach ausgezeichnete Musikerin ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und erhielt 2020 den renommierten Ernst-von-Siemens-Musikpreis für ihr Lebenswerk.

EINFÜHRUNG 19.20 Uhr