Tad Williams - Otherland – Visionen für eine Zukunft der Virtuellen Realität

1992 veröffentlichte der US-amerikanische Bestseller-Autor Tad Williams den ersten Band seiner Cyberpunk-Romanreihe „Otherland“. Die Handlung spielt in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts in einer Welt, in der eine Weiterentwicklung des Internets das gesamte Leben dominiert. Die meisten Menschen verbringen viel Zeit in virtuellen Umgebungen, einige haben sich fast völlig aus der realen Welt zurückgezogen. Realistisch und visionär gelang es Tad Williams mit „Otherland“ die Multimediawelt von 1992 auf die Verhältnisse des 21. Jahrhunderts hochzurechnen. Obwohl manche Dinge – wie die Implantate, mit denen die Sinnesnerven der Nutzer sich direkt mit der virtuellen Welt verbinden können – immer noch Fiktion sind, nahm Williams viele Dinge vorweg, die heute alltäglich sind. Wie sieht Tad Williams die Zukunft der virtuellen Realität heute, fast 30 Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Science-Fiction-Romans? Wie könnte sich VR weiterentwickeln? Diese und andere Fragen diskutiert der Autor mit dem VR-Experten Benjamin Rudolf.