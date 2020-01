European Darts Grand Prix 2020

× Erweitern Foto: DC Mosbach Dart Lohrbach

Der „Glaspalast“ in Sindelfingen ist die Rekord-Location der European Tour, 2020 findet dort zum zehnten Mal ein Event statt.

Bereits 2012 wurde in der Traditions-Arena in der Nähe von Stuttgart gespielt, seit 2014 hat das Event mit dem European Darts Grand Prix einen festen Namen.

Die European Tour umfasst 2020 dreizehn Events, die in Deutschland, Österreich, Niederlanden, Belgien, Ungarn, Tschechien und Gibraltar ausgetragen werden.

Bei jedem Event werden £140.000 (ca. 160.000 EUR) ausgespielt, die Preisgelder fließen in die European Order of Merit ein. Die 32 besten Spieler dieser Rangliste nach den dreizehn Events qualifizieren sich für die European Darts Championship, die 2020 in der „Westfalenhalle“ in Dortmund ausgetragen wird.

48 Spieler umfasst das Teilnehmerfeld eines European Tour Events. Die Top 16 der Pro Tour Rangliste sind gesetzt und steigen in der zweiten Runde in das Turnier ein. Die weiteren 32 Plätze werden in diversen Qualifikationsturnieren ausgespielt. Die 32 Qualifikanten ermitteln in der ersten Runde die Gegner der Top 16. Die Auslosung für ein European Tour Event findet stets einen Tag vor dem Event statt.