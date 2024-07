Die heutigen Grabsteine nennen meist nur die Namen und Geburts- und Sterbedaten der verstorbenen Personen. Manchmal ist auch der Beruf noch angegeben. Das war nicht immer so. In früheren Zeiten erzählten die Grabplatten viel vom Leben der verstorbenen Menschen. Welche Informationen uns die Epitaphien geben, die in der Walterichskirche aufgestellt sind, wird in einer Kirchenführung näher betrachtet.