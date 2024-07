Der barrierefreie Stadtspaziergang/Museumsbesuch beginnt am Carl-Schweizer-Museum, Seegasse 36 (in der Nähe Bus P, Behinderten P und barrierefreie Toilette im Kino/Euroschlüssel). Der Ablauf des Programms wird sich an den Ressourcen der teilnehmenden Menschen mit Demenz orientieren.

Nach zirka 1,5 Stunden besteht die Gelegenheit zum gemeinsamen Abschluss mit einer Einkehr in einer barrierefreien Gastronomie in Murrhardt (Voranmeldung erforderlich).