Die Stadt Murrhardt feiert von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli zum sechsten Mal das Murrhardter Stadtfest. In Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Gastronomen und weiteren Akteuren wird ein attraktives Festwochenende geboten. In den Abendstunden erstrahlt der Murrhardter Stadtgarten an allen drei Festtagen jeweils ab 21.30 Uhr in einem besonderen Lichterglanz.