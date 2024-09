Tafeln wie Gott in Deutschland - Aufbruch in eine Parallelwelt

Autor*innenlesung mit Alexandra Zipperer zum Tafelsystem in Deutschland · mit anschließender Diskussionsrunde

Literaturfestival "Literatur für alle!" · Eintritt: Pay what you want

Die Tafeln in Deutschland retten seit 1993 überschüssige, aber noch verwertbare Lebensmittel vor der Vernichtung und geben sie an armutsbetroffene Menschen weiter. Was ursprünglich nur als vorläufige Symptomlinderung gedacht war, ist mittlerweile eine große gemeinnützige Organisation mit über 970 Tafeln in ganz Deutschland geworden.

Alexandra Zipperer lädt mit ihrer Lesung ein, diese Parallelwelt zu betreten. Dabei werden anhand ihrer Biografie Verschränkungen zwischen einer immer größer werdenden Armut und prekären Lebensverhältnissen, wertvollem ehrenamtlichem Engagement und nicht wahrgenommener

staatlicher Verantwortung dargestellt und anschließend diskutiert.