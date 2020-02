Das Stadtarchiv Reutlingen beteiligt sich erneut am bundesweiten Tag der Archive, der dieses Jahr zum 10. Mal stattfindet. Ziel ist es, mit Führungen und Präsentationen die tägliche Arbeit in den Archiven einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, Archivschätze zu zeigen und Einblicke in sonst nicht zugängliche Orte zu geben. Über das Archivtagsmotto („Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“) hinaus halten die Archivarinnen und Archivare noch eine Vielzahl attraktiver Themen für Sie bereit. Der Tag der Archive 2020 wird in Reutlingen gemeinsam von Stadtarchiv und Kreisarchiv veranstaltet. Ein Faltblatt (siehe "Download") enthält nähere Informationen zu beiden Veranstaltungsorten.