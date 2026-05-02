Tag der Artenvielfalt: Familienführung

Familienführung unter dem Titel „Tierisch wild – Vielfalt in Wald und Wiese“, Treffpunkt ist am Waldparkplatz Eichelsteige.

Die Umweltpädagogin Julia Groothedde zeigt, wie wichtig die Lebensräume Wald und Wiese für Tiere und Menschen sind. Gemeinsam entdecken die Teilnehmer unter anderem, wie gut sich Eichhörnchen ihre Vorräte merken, wie schnell Wildschweine rennen und wie lautlos sich ein Fuchs bewegen kann.

Die Führung richtet sich besonders an Familien mit Kindern ab fünf Jahren.