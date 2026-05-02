Tag der Artenvielfalt: Vogelkundliche Wanderung

Vogelkundliche Wanderung unter Leitung von Dr. Christian Ulzhöfer, Treffpunkt ist der Parkplatz hinter der DRK-Kurzzeitpflege in der Rotkreuzstraße 9

Während der rund zweistündigen Exkursion lernen die Teilnehmer Brutvögel ebenso kennen wie durchziehende Nahrungsgäste. Die Vogelwelt am Reinhardshof gilt als besonders artenreich und macht das Gelände zu einem wertvollen Naturraum.

Die Veranstaltung wird von der Stadt Wertheim in Kooperation mit dem NABU Wertheim im Rahmen des „Tag der Artenvielfalt“ angeboten.