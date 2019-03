Tag der Ausbildung bei Bürkert Fluid Control Systems

Beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder ein Studium ergeben sich für Schulabgänger zahlreiche Fragen: „Welcher Beruf passt zu meinen Stärken?“, „Wie bewerbe ich mich richtig?“ oder „Was erwartet mich in der Ausbildung oder im Studium?“ Genau auf diese Fragen möchte Bürkert am Tag der Ausbildung helfen, eine Antwort zu finden!

Mit mehr als 25 unterschiedlichen Ausbildungsberufen und Studienrichtungen aus gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereichen, bietet Bürkert entsprechend individueller Stärken und Interessen die passende Einstiegsmöglichkeit. Neben der hohen Qualität der Ausbildung legen wir großen Wert auf ein vertrauensvolles Miteinander. Für uns bedeutet das vor allem eines: Zusammenarbeit und Zusammenhalt in den Fachbereichen und zwischen den Auszubildenden und Studierenden. Auch die persönliche und fachliche Weiterbildung kommt bei uns nicht zu kurz. Abgerundet wird die Ausbildung bei Bürkert durch die zahlreichen Möglichkeiten zum Einbringen und Umsetzen eigener Ideen, um an der eigenen Ausbildung aktiv mitzuwirken und früh Verantwortung zu übernehmen. So gelingt der perfekte Einstieg ins Berufsleben.

Um die vielfältigen Perspektiven unserer Ausbildung kennen zu lernen, veranstalten wir auch dieses Jahr wieder den Tag der Ausbildung. Daher laden wir alle Interessierten ganz herzlich am 04. Mai 2019 von 9 - 13 Uhr auf den Bürkert Campus Criesbach in Ingelfingen-Criesbach ein.

Freut euch auf Einblicke in die verschiedenen Berufsfelder, einen Rundgang durch den gesamten Produktionsbereich sowie die Ausstellung von Azubi-Projekten. Bei Fragen stehen außerdem die aktuellen Studierenden und Auszubildenden mit Infos aus erster Hand zur Verfügung. Darüber hinaus verraten wir euch viele hilfreiche Tipps und Tricks rund um eine erfolgreiche Bewerbung.