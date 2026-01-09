Tag der Begegnung

bis

Stadthalle Balingen Charlottenstr. 27, 72336 Balingen

Weißt du wer wir sind? - Deutsche aus Russland - Geschichte & Gegenwart.

Der Nachmittag bietet ein unterhaltsames, abwechslungsreiches und wissenswertes Programm über die Geschichte der Russlanddeutschen.

Neben einer Ausstellung im Foyer ist von 16.00 bis 16.45 Uhr ein Bühnenprogramm mit Tänzen und Gesang geplant.

Gegen 17.00 Uhr hält Kornelius Ens, der Leiter des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte aus Detmold, einen Vortrag über die 250-jährige Geschichte der russlanddeutschen Gemeinschaft. Unterschiedliche Einflüsse haben zu einer bemerkenswert vielfältigen kulturellen Ausprägung dieser „Community" geführt. Die eigentliche Story dieser knapp vier Millionen in Deutschland lebenden Personen ist aber weitestgehend unbekannt. Dabei ist feststellbar: Die alltäglich erlebte kommunistische Diktaturerfahrung prägte die Erinnerungskultur der Zugewanderten nachhaltig und generationenübergreifend.

Info

Stadthalle Balingen Charlottenstr. 27, 72336 Balingen
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Tag der Begegnung - 2026-02-14 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Tag der Begegnung - 2026-02-14 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tag der Begegnung - 2026-02-14 15:00:00 Outlook iCalendar - Tag der Begegnung - 2026-02-14 15:00:00 ical

Tags