Tag der Berufe 2020

Die Berufswahl gehört zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben junger Menschen. Sie ist die Grundlage für das gesamte weitere Leben und stellt große Anforderungen an die Jugendlichen. Um die Schüler/innen und Ihre Eltern bei dieser Entscheidung zu unterstützen, bietet die Stadt Wiesloch mit dem Aktionstag „Tag der Berufe“ eine attraktive Informationsplattform für Aus- und Weiterbildung an.

Über 50 Organisationen, Firmen, Banken, Versicherungen, Dienstleister und Berufsschulen informieren an ihren Informationsständen in Staufersaal, Foyer und Minnesängersaal über ihre Arbeit und die Ausbildungsmöglichkeiten hier in der Region.

Abgerundet wird das Angebot mit Vorträgen rund ums Thema Ausbildung.

Donnerstag 06.02.2020 | 14 – 17 Uhr