Tag der Bibliotheken

In den vergangenen Jahren ist es um Brecht ruhiger geworden. Immer weniger Bühnen hatten Brechts Stücke auf dem Spielplan und auch der Lektürekanon der Schulen wies immer seltener Texte von Brecht auf.

Hatte oder hat uns Brecht noch etwas zu sagen? Brechts Leben war unstet und währte nicht so lange. Dennoch hinterließ er ein immenses literarisches Werk: 50 Theaterstücke, 2400 Gedichte, drei Romane und hunderte Schriften zur Kunst und Literatur, zur Politik und zu Fragen der Zeitgeschichte.

Redakteur und Musiker Sebastian Hagner am Piano und Günter Menz, Theaterpädagoge und Lehrer, geben einen Einblick in das beachtliche Leben und Werk Bertolt Brechts.