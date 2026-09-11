Ein ganzen Samstag Bücherei - mit allen Vorzügen und in aller Vielfalt.

Wer gerne in Geschichten eintaucht, darf sich auf Vorlese-Events für jedes Alter freuen. Konsolenspiele aus den 1970er bis 2000er Jahren kann man bei der Retro-Gaming-Lounge wieder - oder neu - entdecken. Von 19:30 bis 21:00 Uhr sind alle Musikgenießende herzlich eingeladen den Tag der Bibliotheken beim "Silent Listening" ausklingen zu lassen.