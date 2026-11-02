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Tag der freien Schulen

Welche Schule passt zu meinem Kind? Diese Frage lässt sich am besten beantworten, wenn man eine Schule nicht nur aus Broschüren kennt. Am 27. November öffnet das Pädagogium Baden-Baden seine Türen zum Tag der freien Schulen. Interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen, den Campus auf dem Schlossberg kennenzulernen, Einblicke in den Intaernats- und Schulalltag zu gewinnen und mit Schulleitung, Lehrkräften und Ansprechpartnern ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es um mehr als Unterricht: Das Pädagogium verbindet Schule, Ganztagsbetreuung und Internatsleben. Vorgestellt werden die verschiedenen Bildungswege und das pädagogische Konzept der Schule.

Info

Pädagogium Baden-Baden Burgstraße 2, 76530 Baden-Baden

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