Welche Schule passt zu meinem Kind? Diese Frage lässt sich am besten beantworten, wenn man eine Schule nicht nur aus Broschüren kennt. Am 27. November öffnet das Pädagogium Baden-Baden seine Türen zum Tag der freien Schulen. Interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen, den Campus auf dem Schlossberg kennenzulernen, Einblicke in den Intaernats- und Schulalltag zu gewinnen und mit Schulleitung, Lehrkräften und Ansprechpartnern ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es um mehr als Unterricht: Das Pädagogium verbindet Schule, Ganztagsbetreuung und Internatsleben. Vorgestellt werden die verschiedenen Bildungswege und das pädagogische Konzept der Schule.