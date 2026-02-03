Schmerzen an der Hand können den Gebrauch der Hand massiv einschränken. Das Öffnen einer Flasche, das kraftvolle Festhalten von Gegenständen aber auch feinmotorische Arbeiten können dabei erheblich beeinträchtigt sein.

Dabei können Schmerzen an der Hand sehr vielfältige Ursachen haben. Die Aufgabe des Arztes ist es, die Ursache der Schmerzen herauszufinden und der Patientin oder dem Patienten die für ihre oder seine Lebenssituation passende Behandlung anzubieten. Dass die Hand ein sehr komplexes Gebilde ist, bei dem feine unterschiedliche Strukturen wie Knochen, Sehnen, Bänder, Nerven und Gefäße auf engstem Raum zusammenspielen, erfordert eine spezielle Kenntnis der verschiedenen Erkrankungen und Verletzungen der Hand. So wie es Spezialisten für die Augen, die Ohren und viele anderen menschlichen Organe gibt, so kümmert sich der Handchirurg um Probleme an der Hand und am Handgelenk. Jedoch ist die Spezialisierung auf dieses wichtige Organ „Hand“ bislang noch nicht allgemein bekannt. Der Tag der Hand, der am 01. März 2018 erstmals stattfand, zielte daher mit dem Thema „Deine Hand verdient Experten“ darauf ab, die Bekanntheit dieser Spezialisierung zu verbessern. Thema des diesjährigen Vortrages am 10.03.2026 anlässlich des Tages der Hand ist nun „Arthrosen an der Hand“: Wie kaum eine andere Ursache beeinträchtigen Verschleißveränderungen die Funktion der Hand und führen regelmäßig zu Kraftlosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Der Vortrag geht den Ursachen der Arthrose auf den Grund und erläutert in verständlicher Sprache deren Behandlungsmöglichkeiten, die sich an manchen Gelenken der Hand in den letzten Jahren doch erheblich erweitert haben.

Der Vortrag „TAG DER HAND - Arthrose und Rheuma an der Hand“ findet in der Reihe „Medizin und Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.