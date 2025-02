Aus der Hand lesen - Was wir äußerlich sehen und was behandelt werden muss.

Ein Vortrag mit Priv.-Doz. Dr. med. Steffen Löw, Experte für Handchirurgie (DGH), am Dienstag, 11. März um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal

Von Knoten, Strängen und Bläschen über Verkrümmungen, Verdickungen und anderweitigen Auffälligkeiten, was an den Händen entstehen kann wird Dr. med. Steffen Löw an diesem Vortragsabend an einigen Beispielen aufzeigen und erläutern.

Fast jeder hatte schon einmal etwas an der Hand bemerkt oder kommt irgendwann einmal in diese Situation. „Oft bereiten diese Veränderungen keine Beschwerden und trotzdem müssen sie häufig behandelt, vielleicht sogar operiert werden“, so der Experte.

Umgekehrt müssen gerade ganz offensichtliche Veränderungen wie zum Beispiel Ganglien, also Überbeine, nicht unbedingt behandelt werden, sofern sie keine Beschwerden verursachen.

Der Vortrag anlässlich der jährlichen Patienten-Informationskampagne „Tag der Hand“ zeigt einige häufige und wenige nicht so häufige Beispiele auf, erläutert worum es sich handelt und weist auf Behandlungs- und Therapieverfahren hin.

Der Vortrag „TAG DER HAND - Was wir äußerlich sehen und was behandelt werden muss“ findet in der Reihe „Medizin und Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Referenten:

Priv.-Doz. Dr. med. Steffen Löw, Experte für Handchirurgie (DGH)

Christina Rupp, Physiotherapeutin