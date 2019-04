Tag der Heilbronner Geschichte

Das Haus der Stadtgeschichte Heilbronn stellt jeweils konzentriert die Geschichte von Heilbronn und des BUGA-Geländes vor. So gibt es eine kurze Geschichte der Stadt zum Kennenlernen, etwas zur Auswanderung und zu Heilbronn als Stadt am Neckar. Heilbronner Gartenliebhaber und Highlights der Heilbronner Gartenkultur sind ebenfalls Themen, die an wechselnden Standorten auf den BUGA-Gelände präsentiert werden