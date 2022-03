Am 23. April 2022 findet an der HMDK Stuttgart der 9. Tag der Kirchenmusik statt. Neben- und hauptamtliche Kirchenmusiker*innen sind ebenso eingeladen wie Studieninteressierte.

Es wird auch diesmal Angebote zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für Studieninteressierte geben. Der thematische Schwerpunkt liegt dieses Jahr bei englischer Chormusik.

Nach einer Führung durch die vielfältige und einzigartige Orgelsammlung der HMDK Stuttgart können die Teilnehmenden Unterricht bei Prof. Helmut Deutsch und Prof. Jörg Halubek (Literaturspiel), Prof. Jürgen Essl (Literaturspiel und Improvisation), Domorganist Prof. Johannes Mayr, Tobias Wittmann und KMD Dr. Markus Uhl (Improvisation) besuchen. Hierfür ist eine gesonderte Anmeldung (Literaturauswahl) nötig.

Neben dem Einzelunterricht in Orgelliteratur, Improvisation, Chorleitung, Orchesterleitung, Klavier und Gesang bietet die Hochschule auch einen Aufnahmeprüfungscheck im Fach Chorleitung mit Domkapellmeister Prof. Christian Schmid (Würzburg) an. Hierbei können Studieninteressierte die Prüfungssituation unverbindlich ausprobieren und sich beraten lassen. Gruppenangebote im Fach Gehörbildung oder auch Improvisation sollen auch in diesem Jahr wegen der hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren wieder stattfinden.

Ein Schwerpunkt beim diesjährigen Tag der Kirchenmusik wird die Probenarbeit mit Stücken aus der Tradition englischer Chormusik sein.

Wie bereits in den vergangenen Jahren können sich die Teilnehmer*innen bei einem gemeinsamen Mittagessen mit den Studierenden und Dozierenden des Hauses austauschen und Informationen über das Studium aus erster Hand erfahren.

Den Abschluss bildet ein Konzert mit Beiträgen von Studierenden und Dozierenden sowie dem Kirchenmusiker*innenchor.