Tag der Logistik bei der Würth Industrie Service –

Einblick in das modernste Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa

Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Zum bereits zwölften Mal öffnen beim deutschlandweiten „Tag der Logistik“ am Donnerstag, den 11. April 2019 Logistikunternehmen und -institutionen Tür und Tor für die breite Öffentlichkeit. Auch die Würth Industrie Service ist in diesem Jahr erneut dabei. Ab 17.30 Uhr können sich Schüler, Studenten, Berufseinsteiger und -erfahrene sowie alle Interessierten über die vielfältigen Möglichkeiten für eine Ausbildung, ein Praktikum oder einen Direkteinstieg informieren und die Vielfalt der Logistik auf über 56.500 Quadratmeter Fläche erleben.

Logistik hat viel mehr zu bieten, als Waren lediglich von A nach B zu befördern. Um zu veranschaulichen, welche Herausforderungen und Innovationen dahinterstecken, wurde von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) der internationale Tag der Logistik vor über einem Jahrzehnt ins Leben gerufen. Die Logistik ist in Deutschland der größte Wirtschaftsbereich nach der Automobil-Wirtschaft und dem Handel. Rund 267 Milliarden Euro Umsatz wurden im Jahr 2017 branchenübergreifend erwirtschaftet. Logistik rangiert noch vor der Elektronikbranche und dem Maschinenbau. Mit mehr als 3 Millionen übertrifft sie dessen Beschäftigtenzahl um das Dreifache.

Das ehemalige, geschichtsträchtige Gelände der Deutschordenskaserne und Firmensitz der Würth Industrie Service ist heute bekannt als das modernste Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa und bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt, um Logistikprozesse, ihr Zusammenspiel und ihre Komplexität kennenzulernen. In einem geführten Rundgang können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Eindruck über den kompletten Warenfluss eines C-Teiles vom Wareneingang über die Förderstrecke, das Hochregallager und die einzelnen Arbeitsstationen bis hin zum Warenausgang gewinnen.

Mit über 1.640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Würth Industrie Service nicht nur Logistikspezialist, sondern ebenso einer der größten Arbeitgeber der Region Main-Tauber. Neben Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens gibt es daher auch attraktive Einstiegschancen. Diese sind zentrales Thema beim Tag der Logistik der Würth Industrie Service im Industriepark Würth in Bad Mergentheim.

Alle, die sich Informationen direkt aus erster Hand einholen möchten, sind herzlich zur Veranstaltung unter dem Motto „sich umschauen, orientieren, vernetzen“ eingeladen. Der Tag der Logistik bietet eine ausgezeichnete Plattform, um alles Wissenswerte zu den Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen, Praktikumsplätzen sowie Festanstellungen in verschiedensten Unternehmensbereichen wie IT, Logistik, Vertrieb, Key Account Management, Einkauf zu erfahren, die Menschen und die Atmosphäre kennenzulernen oder einfach ins Gespräch zu kommen.

Beginn des Informationsabends ist um 17:30 Uhr mit einer Unternehmensvorstellung durch Helmut Eisenkolb, Geschäftsleitung Logistik. Nadine Faul, Teamleiterin Personal/Akquise, gibt dann einen Einblick in den Arbeitgeber mit seinen Menschen und Emotionen, in die Unternehmensphilosophie sowie in die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten und beruflichen Perspektiven. Im Anschluss daran ist es geplant, das modernste Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa in einem geführten Rundgang von einer Stunde zu besichtigen. Ab circa 19.30 Uhr besteht im Betriebsrestaurant noch ausreichend Zeit sich mit den Ansprechpartnern aus dem Ressort Personal der Würth Industrie Service auszutauschen, zu vernetzen und weitere Informationen zu den individuellen Möglichkeiten einzuholen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Neugierig geworden? Bis zum 05. April 2019 können sich alle Interessierten für eine Teilnahme unter www.wuerth-industrie.com/tagderlogistik bei der Veranstaltung anmelden.