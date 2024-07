Tag der offenen Dampflok

Die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde aus der Eisenbahnerstadt Lauda öffnet am Sonntag, 4. August 2024, wieder das Dampflokdenkmal in der Bahnhofstraße in Lauda.

Von 11:00 bis 17:00 Uhr besteht dabei für Besucher die Möglichkeit, den Führerstand der 052 908-1 ausgiebig zu besichtigen

Für Essen und Trinken ist gesorgt.