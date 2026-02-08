Tag der offenen Dampflok

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Dampflokdenkmal Phillip-Adam-Ulrich-Straße, 97922 Lauda-Königshofen

Die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde aus der Eisenbahnerstadt Lauda öffnet am Sonntag, 2. August 2026, wieder das Dampflokdenkmal in der Bahnhofstraße in Lauda.

Von 11:00 bis 17:00 Uhr besteht dabei für Besucher die Möglichkeit, den Führerstand der 052 908-1 ausgiebig zu besichtigen

Die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde aus der Eisenbahnerstadt Lauda öffnet am Sonntag, 2. August 2026, wieder das Dampflokdenkmal in der Bahnhofstraße in Lauda.

Von 11:00 bis 17:00 Uhr besteht dabei für Besucher die Möglichkeit, den Führerstand der 052 908-1 ausgiebig zu besichtigen

Für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Info

Dampflokdenkmal Phillip-Adam-Ulrich-Straße, 97922 Lauda-Königshofen
Freizeit & Erholung
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