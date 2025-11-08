Tag der offenen Kitas

An diesem Tag haben alle gemeindlichen und kirchlichen Kindertageseinrichtungen sowie der Waldkindergarten der Gemeinde Bretzfeld für Sie geöffnet.
Wir laden Sie herzlich ein diese zu erkunden und kennenzulernen.
bis
Bretzfeld 74626 Bretzfeld
An diesem Tag haben alle gemeindlichen und kirchlichen Kindertageseinrichtungen sowie der Waldkindergarten der Gemeinde Bretzfeld für Sie geöffnet.
Wir laden Sie herzlich ein diese zu erkunden und kennenzulernen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH