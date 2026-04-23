Tag der offenen Labore und Werkstätten

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Experimenta Heilbronn Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

In der experimenta kannst du mit Spaß MINT-Themen erforschen! Komm vorbei und entdecke unsere modernen Labore und Werkstätten, das Jugendforschungszentrum und den Maker Space:

Hier erfährst du, wie Roboter funktionieren, DNA entschlüsselt wird oder nützliche Dinge aus Holz entstehen. Gemeinsam mit deinen Eltern kannst du außerdem selbst experimentieren und in Mini-Workshops kreativ werden. Und was noch? Du lernst unsere experiCLUBs sowie RobotikTeams kennen und triffst Teilnehmende von Jugend forscht, die dir ihre kreativen Projekte vorstellen. Sei dabei und lass dich inspirieren!

Veranstaltungsort: e2 Labore, Maker Space, Jugendforschungszentrum

Termin: 20.06.2026

Veranstaltungskosten: kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Info

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Experimenta Heilbronn Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung
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