Was versteht man unter Ziselieren, was unter Gravieren und was ist Punzieren?

Um diese Fragen geht es am Tag der offenen Silberwarenfabrik, an dem das Silberwarenmuseum Ott-Pauser ausnahmsweise geöffnet hat, denn – über die Winterzeit ist das Haus normalerweise geschlossen. Der Grund für die Sonderöffnung ist die Sonderausstellung TIMELESS SILVER im Museums im Prediger.

Die Präsentation untersucht die materiellen Vorzüge, die Vielseitigkeit und die visuellen Eigenschaften des faszinierenden Metalls Silber. Über 80 Meisterwerke der historischen und zeitgenössischen Silberschmiedekunst treten in einen epochenübergreifenden Dialog und erzählen ihre Geschichten als Auftragsarbeiten oder als außergewöhnliche, künstlerische Schöpfungen. Dabei lassen sich vor allem auch die handwerklichen Techniken studieren, die den Gold- und Silberschmieden zu Gebote stehen: neben dem obligatorischen Gießen, Ziselieren, Punzen und Vergolden auch das Gravieren und Ätzen.

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Obergeschoss mit Arbeitsplätzen. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd. Foto: Elias Blumenzwerg

Im Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik lassen sich diese Techniken ganz praktisch nachverfolgen. Die 1845 errichtete Fabrikanlage ist in ihrer Gesamtheit bis heute fast unverändert erhalten. Wie an keinem anderen Ort ist hier der Arbeitsalltag eines Gmünder Gold- und Silberarbeiters in der Mitte des 19. Jahrhunderts unmittelbar greifbar. Zu sehen sind Friktionsspindelpressen, Drahtziehbänke, Fall- und Krafthämmer, Walzwerke, eine Transmissionsanlage sowie ein großer Gasmotor. Außerdem können Arbeitstische mit Werkzeugen, Geräten und Maschinen besichtigt werden, an denen Schmuckstücke und Silberwaren ziseliert, graviert, montiert und poliert wurden.