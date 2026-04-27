Tag der offenen Tür

Erlebe Spargelanbau pur bei Kraichgau Spargel! Hofführungen, Kulinarik aus aller Welt & Kinderspass mit Streichelzoo.

Seit über 20 Jahren dreht sich auf dem Hof von Birgit und Reiner Keller alles um den Spargelanbau. Bei spannenden Führungen, Feldrundfahrten oder der Maschinenausstellung erfährst du alles Wissenswerte – von der ersten Pflanzung über die Ernte bis hin zum fertig geschälten Spargel. Auch kulinarisch ist einiges geboten: Neben klassischen Spargel- und Grillgerichten warten Spezialitäten aus Kolumbien und dem Irak, frisches Bauernhofeis sowie Kaffee und Kuchen auf dich. Für die kleinen Gäste gibt es zudem einen Streichelzoo und eine Strohhüpfburg zum Austoben.

Informationen zur „Gläserne Produktion“

Erlebe die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und biologische Vielfalt des Heilbronner Lands. Von blühenden Streuobstwiesen bis zu markanten Wein-Steillagen prägt unsere Landwirtschaft diese einzigartige Region. Die Veranstaltungsreihe „Gläserne Produktion“ macht diese Leidenschaft greifbar. Entdecke mit allen Sinnen, wie unsere regionalen Lebensmittel entstehen, und erfahre mehr über traditionelles Wissen sowie nachhaltige Anbaumethoden direkt vor Ort.