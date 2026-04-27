Entdecken Sie mit Imker Markus Schwarz die Welt der Bienen: Von der Honigentstehung bis zur Verkostung, ein faszinierender Blick hinter die Kulissen.

Gehe auf Entdeckungsreise im Spatzenhof! Unter dem Motto „Die Wunderwelt der Bienen“ öffnet Markus Schwarz seine Türen und führt dich direkt in das Herz eines Bienenvolkes.

Erlebe hautnah, wie aus Blütennektar ein kostbares Lebensmittel wird und warum nachhaltige Imkerei für unser Ökosystem unverzichtbar ist. Freue dich auf exklusive Einblicke in die Produktion, eine beeindruckende Produktvielfalt und das kulinarische Highlight: das Erschmecken erntefrischer Honigsorten.