Tag der offenen Tür beim Artemis-Festival

Gläserne Produktion 2026

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Gärtnerei Umbach Heilbronn Klinge 2, 74074 Heilbronn

Erlebe in der Gärtnerei Umbach Tomaten-Selbstpflücke, Hanf- und Kräuterfelder sowie Infos zu Bio-Anbau, Gesundheit und Beratung durch Mitaussteller.

Tauche ein in die faszinierende Welt der Tomaten-Selbstpflücke sowie der Hanf- und Kräuterfelder. Erlebe direkt vor Ort, wie ökologische Erzeugung funktioniert, und probiere erntefrisches Gemüse direkt vom Feld. Bei spannenden Einblicken erfährst du wertvolles Wissen über den biologischen Anbau und entdeckst, wie positiv sich Gemüse und Kräuter auf deine Gesundheit auswirken können.

Lass dich zudem von verschiedenen Mitausstellern inspirieren: Entdecke die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Hanf und Kräutern, genieße kleine Verköstigungen und nutze die professionelle Beratung, um deine Favoriten direkt vor Ort zu kaufen.

Info

Gärtnerei Umbach Heilbronn Klinge 2, 74074 Heilbronn
Freizeit & Erholung
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