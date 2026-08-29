Gläserne Imkerei - tauche ein in die Wunderwelt der Bienen!

Imkermeister Markus Schwarz öffnet die Türen der Honig-Manufaktur Spatzenhof und nimmt euch mit auf eine faszinierende Reise ins Bienenvolk.

Er zeigt, wie aus Blütennektar feinster Honig entsteht, stellt weitere wertvolle Bienenprodukte vor und beantwortet eure Fragen rund um Imkerei & Nachhaltigkeit.

Highlight: Zum Abschluss werden köstlichen Bioland-Honige verköstigt.

Die Führung findet von 10:30-12:30 Uhr statt.

Wie entsteht eigentlich Honig?

Warum sind Bienen so unverzichtbar für uns alle?

Und wie schmeckt Honig direkt aus der Honig-Manufaktur Spatzenhof?