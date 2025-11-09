Tag der offenen Tür | Hereinspaziert... Willkommen im neuen Museum

Feiern Sie mit uns gemeinsam die Wiedereröffnung des Diözesanmuseums Rottenburg und erhalten Einblicke in die neue Ausstellung.

Das Museumsteam ist den ganzen Tag vor Ort und freut sich auf den Austausch mit Ihnen.

Führung I Mach dir ein Bild – Führung durch die neue Dauerausstellung:

Erleben Sie mit uns das neue Museumskonzept und entdecken gemeinsam neue Perspektiven auf die Ausstellung, sakrale Kunst und die umgestalteten Räume. Das Museumsteam begleitet Sie auf einem Rundgang und gibt spannende Ein- sowie Rückblicke zur Umgestaltung.

Führungen beginnen jeweils um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr - Dauer eine Stunde.

Musikalische Begehung am Abend | Tag der offenen Tür:

Erleben Sie das neue Museum mit allen Sinnen. Erkunden Sie von 17-19 Uhr die neuen Ausstellungsräume mit musikalischer Untermalung von Patrick Bebelaar am Flügel und Frank Kroll am Saxophon.