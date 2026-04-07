Tag der offenen Tür - 35 Jahre Respofit

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Respofit Gesundheitszentrum Heidenheimer Str. 161, 73312 Geislingen an der Steige

Wir feiern 35 Jahre Respofit

Anlässlich unseres Jubiläums laden wir herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein. Freut euch auf spannende Einblicke in unser Gesundheitszentrum, verschiedene Mitmach-Aktionen, kleine Workshops rund um Gesundheit sowie viele Möglichkeiten, unser Angebot kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Zusätzlich erwartet euch eine Grillstation, eine Aperolbar, exklusive Jubiläumsartikel und viele tolle Gewinne. Für die ersten Gäste gibt es außerdem liebevoll zusammengestellte Goodie Bags (Willkommensgeschenke).

Info

Respofit Gesundheitszentrum Heidenheimer Str. 161, 73312 Geislingen an der Steige
Freizeit & Erholung
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