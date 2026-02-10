Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür an der Musikschule Herrieden.

Kinder, Eltern und alle Musikinteressierte sind herzlich eingeladen, sich über aktuelle Unterrichtsangebote zu informieren, die Räumlichkeiten der Musikschule kennenzulernen und insbesondere viele verschiedene Instrumente zu erleben und auszuprobieren. Lehrkräfte der Musikschule sind vor Ort und stellen ihre Instrumente - u.a. Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Violine vor. Alle Instrumente können unter professioneller Anleitung spielerisch entdeckt und ausprobiert werden. Das Team der Musikschule freut sich auf zahlreiche Besucher!