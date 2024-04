Tag der offenen Tür an der Musikschule

Die Städtische Musikschule Schwäbisch Hall lädt am Sonntag, 5. Mai 2024, zu einem Tag der offenen Türen ein. Er findet von 14 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Musikschule im Haus der Bildung statt.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sind herzlich dazu eingeladen, Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren und den Fachlehrerinnen und Fachlehrern ihre Fragen rund um das Lernen eines Instrumentes zu stellen.

Alle Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, können an diesem Tag ausprobiert werden: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Euphonium, Horn, Tuba, Posaune, Klavier, Gitarre, Akkordeon, Harfe, Violine, Viola, Cello und Kontrabass. Selbstverständlich ist auch das Schnuppern im Fach Gesang und Pop-Gesang an diesem Tag möglich.

Wer Fragen zu den Angeboten der Musikalischen Früherziehung und des Musikgartens hat, kann sich an diesem Tag über die genauen Termine für das kommende Schuljahr informieren und auch schon seine Anmeldung abgeben.