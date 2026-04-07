Tag der offenen Tür an der SMTT

Die SMTT lädt herzlich zum diesjährigen Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 14 Uhr präsentieren sich nahezu alle Fachbereiche der Schule und bieten interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, verschiedene Instrumente und Unterrichtsangebote kennenzulernen und auszuprobieren. Ausgenommen ist der Fachbereich Theater, für den gesonderte Termine stattfinden. (16. und 17. Juni) Neben musikalischen Einblicken erwartet euch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit kreativen Mitmachaktionen wie Perlenarmbänder basteln und vielem mehr. Im SMTT-Café gibt es Kaffee und Kuchen, während im Garten gemütlich verweilt und Pizza genossen werden kann. Den musikalischen Abschluss des Tages bildet um 14 Uhr ein großes Sommerkonzert mit Schülerinnen, Schülern und Ensembles. Das Team der SMTT freut sich auf zahlreiche Gäste und einen lebendigen gemeinsamen Tag voller Musik, Begegnung und Kreativität.