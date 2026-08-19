Tag der offenen Tür an der vhs Leonberg

Die Volkshochschule Leonberg lädt herzlich zum Tag der offenen Tür ein!

Entdecken Sie unser neues Semesterprogramm unter dem Motto „Zukunft in Bewegung“ und erleben Sie eine abwechslungsreiche Vielfalt an Mitmachangeboten, Ausstellungen und internationalen Begegnungen.

Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung aus Information, Kreativität, Bewegung und Austausch:

• Kleidertauschparty mit Stilberatung im Konferenzraum

Nachhaltig stöbern, tauschen und neue Lieblingsstücke entdecken – inklusive individueller Tipps rund um Mode und Stil.

• „Stories in English“ für Kinder

Spielerische englische Geschichten zum Zuhören und Mitmachen.

• Schnupperworkshop „Aquarell-Grußkarten“

Kreativ werden und eigene kleine Kunstwerke gestalten.

• vhs international

Teilnehmende aus den Integrationskursen präsentieren ein internationales Programm mit kulturellen Beiträgen und Begegnungen.

• Bewegungsangebote zum Mitmachen

Lernen Sie ausgewählte Kurse kennen, darunter Hatha Yoga und ZENbo Balance.

• Fotoausstellung „Faszination Sport“ im Flur der VHS

Spannende und bewegende Einblicke passend zum Semesterschwerpunkt „Zukunft in Bewegung“.

• Roll-up-Ausstellung „gesund und digital vor Ort“ im Bürgerzentrum

Informieren Sie sich über moderne Gesundheitsangebote und digitale Möglichkeiten im Alltag.

Kommen Sie vorbei, lernen Sie die vhs Leonberg kennen und lassen Sie sich inspirieren.