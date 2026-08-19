Tag der offenen Tür an der vhs Leonberg

Die Volkshochschule Leonberg lädt herzlich zum Tag der offenen Tür ein!
Entdecken Sie unser neues Semesterprogramm unter dem Motto „Zukunft in Bewegung“ und erleben Sie eine abwechslungsreiche Vielfalt an Mitmachangeboten, Ausstellungen und internationalen Begegnungen.
Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung aus Information, Kreativität, Bewegung und Austausch:
• Kleidertauschparty mit Stilberatung im Konferenzraum
Nachhaltig stöbern, tauschen und neue Lieblingsstücke entdecken – inklusive individueller Tipps rund um Mode und Stil.
• „Stories in English“ für Kinder
Spielerische englische Geschichten zum Zuhören und Mitmachen.
• Schnupperworkshop „Aquarell-Grußkarten“
Kreativ werden und eigene kleine Kunstwerke gestalten.
• vhs international
Teilnehmende aus den Integrationskursen präsentieren ein internationales Programm mit kulturellen Beiträgen und Begegnungen.
• Bewegungsangebote zum Mitmachen
Lernen Sie ausgewählte Kurse kennen, darunter Hatha Yoga und ZENbo Balance.
• Fotoausstellung „Faszination Sport“ im Flur der VHS
Spannende und bewegende Einblicke passend zum Semesterschwerpunkt „Zukunft in Bewegung“.
• Roll-up-Ausstellung „gesund und digital vor Ort“ im Bürgerzentrum
Informieren Sie sich über moderne Gesundheitsangebote und digitale Möglichkeiten im Alltag.
Kommen Sie vorbei, lernen Sie die vhs Leonberg kennen und lassen Sie sich inspirieren.