Tag der offenen Tür bei der städtischen Musikschule

Reinschnuppern ist die Devise am „Tag der offenen Tür“ der Richard-Trunk-Musikschule am Sonntag, 21. Juni 2026, in der Stadthalle Tauberbischofsheim.

Hier können interessierte Eltern und Kinder ab 15 Uhr das Musikschulleben unter die Lupe nehmen, und sich über das große Lehrangebot und die Riesenauswahl an Instrumenten erkundigen. Im Schnupperunterricht kann selbst ausprobiert werden, wie eine Geige, ein Bass, die Trompete, ein Saxofon oder eines der vielen anderen Instrumente funktioniert, wie es sich anfühlt und erste selbst gemachte Töne klingen.

Die Wahl des „richtigen“ Instruments ist nicht leicht. Die Mitarbeiter und Lehrkräfte der Musikschule Tauberbischofsheim stehen mit Rat und viel Erfahrung bereit, um Kindern und Eltern beim Start in ein musikalisches Leben zu helfen. Informationen werden geboten über Eltern-Kind-Gruppen, Elementarunterricht und den individuellen Instrumentalunterricht, über die Streicher und Bläserklassen an Tauberbischofsheimer Schulen, die Vielzahl an Unterrichtsstandorten oder die Ensembles. Ob Klassik, Jazz, Rock, Pop, Instrumental oder Gesang. Das große Angebot orientiert sich an den Unterricht Strukturplänen des Verbandes deutscher Musikschulen und lässt keine Wünsche offen.

Natürlich steht am Tag der offenen Tür auch viel Unterhaltsames auf dem Programm. In einem kleinen Konzert und Aufführungen der Musikalischen Früherziehung und der Bläserklasse des Schulzentrums am Wört zeigen Kinder und Lehrer, wie viel Spaß und Freude Musikmachen bereitet. Für eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen durch den Elternbeirat ist gesorgt. Die Musikschüler übernehmen dabei die musikalische Umrahmung und runden den Familiennachmittag sinnlich ab.

Der Eintritt ist frei.

Anmeldeschluss für das neue Schuljahr: 30.06.2026