Tag der offenen Tür beim DRK

Wir feiern unser neues Gebäude! Dazu laden wir die Bevölkerung herzlich in unsere Kreisgeschäftsstelle und auf unser Rettungswachen-Gelände ein.

Neben einer Fahrzeugschau aus Rettungsdienst und Ehrenamt und Einblicken in unsere Arbeit für die Bevölkerung wird es ein breites Angebot für Kinder und Familien geben: Spielstraße und Hüpfburg des Jugendrotkreuzes lädt zum Toben ein, im Bärenhospital werden verletzte Teddys verarztet und verschiedene Mitmachstationen rund um Erste Hilfe und das Rotes Kreuz stehen Klein und Groß zum Mitmachen offen. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt!