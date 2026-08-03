Tag der offenen Tür beim THW

Der THW-Ortsverband Dinkelsbühl möchte sich im Rahmen eines Tags der offenen Tür der Bevölkerung aus Dinkelsbühl und den umliegenden Gemeinden vorstellen und auf sich aufmerksam machen.

Die Besucher können sich an diesem Tag bei Vorführungen und einer Fahrzeugschau einen Einblick in die Arbeit des Technischen Hilfswerks verschaffen und über die ehrenamtliche Arbeit des THW informieren. Für Interessierte, die gern beim THW mitmachen möchten, besteht an diesem Tag die Gelegenheit zum Schnuppern und zum ersten Kennenlernen.

Für Kaffee und Kuchen sowie Essen und Getränke ist gesorgt.