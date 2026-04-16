Die Freiwillige Feuerwehr Ostfildern, Abteilung Nellingen, lädt zum traditionellen Tag der offenen Tür für die ganze Familie ein.

Ihr habt an diesem Tag die Möglichkeit, euch über die Strukturen und Aufgaben der Feuerwehr zu informieren.

Außerdem wird es eine Fahrzeugausstellung sowie verschiedene Infostände geben.

Für unsere kleinen Gäste wird es Rundfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen und eine Spiel- und Erlebnisstraße geben.

Der Spielmanns- und Fanfarenzug, sowie der Musikverein Ruit werden das Fest musikalisch umrahmen.

Für Essen und Getränke ist in gewohnter Weise gesorgt!