Tag der offenen Tür im "schattenreich"

Das neue Museum "schattenreich" - Internationales Schattentheater Museum Schwäbisch Gmünd.

Dieses Museum hat Alleinstellungsmerkmale. Das "schattenreich" ist weltweit das einzige Museum, das sich vor allem dem zeitgenössischen Schattentheater widmet. Konzipiert als interaktives Museum, ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, durch eigenes Tun in die Geheimnisse und Gesetze von Licht und Schatten eingeführt zu werden. Dazu stehen sorgsam ausgearbeitete Labortische, eine Schatten-Eisenbahn, ein Silhouetten-Stuhl, an dem man das eigene Schattenprofil herstellen kann, eine Station für Handschattenspiel, Sandmaltische und vieles mehr zur Verfügung. In speziellen Workshops, die für die Schulen angeboten werden, können Schattenfiguren selbst hergestellt und mit ihnen gespielt werden. Neben diesem Experimentieren kann man aber auch "nur" schauen und bewundern: In offenen Vitrinen sehen die Besucherinnen und Besucher ausdrucksvolle, moderne Figuren und fein ziselierte, traditionelle Figuren aus dem Nahen und Fernen Osten. Letztere zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe der Menschheit. Um diese Figuren dann noch in Aktion sehen zu können, kann man unter 20 verschiedenen Filmen auswählen, um einen Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten des Schattenspiels zu bekommen.