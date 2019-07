Tag der offenen Tür im Seniorenzentrum Kesseläcker

× Erweitern AWO Entfaltet sich Tag der offenen Tür

Die Baustelle im Zentrum von Öhringen war nicht zu übersehen – jetzt ist es soweit: Das AWO-Seniorenzentrum Kesseläcker, ein zeitgemäßen Haus mit 60 Plätzen, kann am Sonntag, 21. Juli, bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Dabei erhalten die Besucher einen Eindruck von der offenen und familiären Atmosphäre der neuen Pflegeeinrichtung. Das Seniorenzentrum soll den hohen Anspruch der AWO Württemberg realisieren: Mit tagtäglichem Einsatz, Verlässlichkeit, Entgegenkommen und einem Lachen die Pflegeeinrichtungen zu Orten zu machen, an dem sich alle wohlfühlen. Beim Tag der offenen Tür kann die Einrichtung besichtigt und an Gewinnspielen bei denen Eintrittskarten für die Buga Heilbronn, die Badewelt Sinsheim und mehr zu gewinnen sind, teilgenommen werden. Die AWO-International informiert darüber hinaus über seinen Kaffee aus fairem Handel.

Tag der offenen Tür am 21. Juli 2019 im Seniorenzentrum Kesseläcker

10.00 Uhr - 16.00 Uhr:

Handmassage und Messung der Vitalwerte ( AWO-Fachpersonal)

Körperfettanalyse (Stand der AOK Heilbronn-Franken)

Infostand AWO Ortsverein Öhringen e. V.

Infostand AWO International: Infos über Fair-Trade-Kaffee

Infostand über alte, samenfeste Pflanzsorten mit Samenproben

Jobbörse: Infostand für Pflegekräfte

Infostand: Die neue Pflegeausbildung!

Ab 11.00 Uhr:

Mittagstisch (AWO- Küchenteam)

Gewinnspiel und Glücksrad mit vielen tollen Gewinnen

Kinderprogramm: Kinderschminken und Buttonerstellung

Venenmessung und Präsentation Pflegehilfsmittel (Sanitätshaus Verosana)

Akkordeonspiel (Spieler des Akkordeonorchesters Brettachtal)

11.00 Uhr - 11.30 Uhr:

Vortrag „Innovative Medikamentenversorgung“ (Herr Dr. Müller, Hirsch Apotheke Öhringen)

Akkordeonspiel (Akkordeonorchester Brettachtal)

Ab 12.30 Uhr:

Kaffee und Kuchen (Landfrauen Michelbach und Zweiflingen)

13.00 Uhr - 16.00 Uhr:

„Wir singen und summen“: Gemeinsam aus der AWO-Kinderliederbroschüre

16.00 Uhr:

Ende des Festes

