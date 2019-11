Tag der offenen Tür in der Dr.-Sieber-Halle Sinsheim

Von 1976 bis 2015 von unzähligen Künstlern und Vereinen bespielt und belebt, wird die Dr.-Sieber-Halle nach fast 4-jähriger Sanierungszeit in neuem Glanz erstrahlen. Der erste Vorhang fällt pünktlich zum Heimattagejahr im Januar 2020. Der Tag der offenen Tür wird um 10:30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen. Im Anschluss erwartet die Besucher ein buntes Programm. In diesem besonderen Jahr darf sich das Publikum auf namhafte Künstler und ein vielfältiges Programm im „neuen alten“ Kultur- und Veranstaltungszentrum in Sinsheim freuen. Vielfältige, lebendige, erlebnisreiche Heimat – das ist die Dr.-Sieber-Halle!