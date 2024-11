Am 31. Dezember 2024 wird die Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim zum Schauplatz eines unvergesslichen Bühnenspektakels: BEST OF MUSICALS präsentiert die größten Hits der letzten 50 Jahre in einem mitreißenden Musical-Erlebnis.

Erleben Sie herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen, die das Publikum mit den erfolgreichsten Songs aus den beliebtesten Musicals verzaubern. Von gefühlvollen Balladen aus "Evita" und "Elisabeth" über mitreißende Hits aus "Grease" und "Mamma Mia!" bis hin zu modernen Stücken wie "Die Eiskönigin", "Sister Act" und "König der Löwen" - diese Show vereint die Höhepunkte der Musicalgeschichte zu einem fesselnden Gesamtkunstwerk. Unter der Leitung des professionellen Entertainers Espen Nowacki führt das Ensemble mit humorvollem Charme durch den Abend und schafft eine einzigartige Atmosphäre, in der Publikum und Bühne zu einer großen Familie verschmelzen. Ein Mix aus gefühlvollen Balladen und rockigen Hits in deutscher Sprache, begleitet von einem grandiosen Bühnenbild, lädt alle Altersgruppen zum Erleben und Genießen ein.

Vorverkaufsinfo: Sichern Sie sich Ihre Tickets für BEST OF MUSICALS am 31. Dezember 2024 in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim! Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Sie - lassen Sie es sich nicht entgehen!