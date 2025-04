Tag der offenen Tür in der Musikschule der Stadt Schwäbisch Hall

Am Tag der offenen Türen in der Städtischen Musikschule haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene Gelegenheit Einblick in den Musikunterricht und die Räumlichkeiten der Musikschule zu nehmen.

Man kann die Instrumente wie Blockflöte, Querflöte, Oboe, Gesang, Violine, Viola, Cello, Kontrabass, E-Bass, Fagott, Trompete, Euphonium, Horn, Tuba, Klavier, Gitarre, E-Gitarre, Klarinette, Saxophon und Harfe kennelernen und selber auszuprobieren. Auch die Angebote der Musikalischen Früherziehung und des Musikgartens für das kommende Schuljahr werden vorgestellt.