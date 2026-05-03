Tag der offenen Tür in der Musikschule der Stadt Schwäbisch Hall

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Musikschule im Haus der Bildung Salinenstraße 6, 74523 Schwäbisch Hall

Mit Konzert um 14:00 Uhr mit Ensembles und SchülerInnen der Musikschule.

Am Tag der offenen Türen in der Städtischen Musikschule haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene Gelegenheit Einblick in den Musikunterricht und die Räumlichkeiten der Musikschule zu nehmen und die Instrumente wie Blockflöte, Querflöte, Oboe, Gesang, Violine, Viola, Cello, Kontrabass, E-Bass, Fagott, Trompete, Euphonium, Horn, Tuba, Klavier, Gitarre, E-Gitarre, Klarinette, Saxophon und Harfe kennenzulernen und selber auszuprobieren. Auch die Angebote der Musikalischen Früherziehung und des Musikgartens für das kommende Schuljahr werden vorgestellt.

Info

Musikschule im Haus der Bildung Salinenstraße 6, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
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