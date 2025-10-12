Tag der offenen Tür in der Zehntscheuer Echterdingen

Zu einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm für alle von 0 bis 99 Jahren laden die Bücherei Echterdingen, der Treff Zehntscheuer und der Kindergarten Zehntscheuer Familien, Freunde und Bekannte ganz herzlich ein.

Von 14.30 - 17.00 Uhr gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt sowie Bewirtung mit Getränken, Kuchen und Waffeln. Auf dem Programm der Bücherei stehen das Jubiläum „100 Jahre Bücherei Echterdingen“, eine Tombola des Fördervereins der Stadtbücherei LE, der Ballonkünstler Alex, Glücksrad, Bingo, Großraumspiele, Mini-Roboter, Medienflohmarkt und vieles mehr!

Ein buntes Kinderprogramm und Kamishibai werden im Kindergarten angeboten. Kreatives aus Wolle & Ton und ein Bastelangebot für Kinder gibt es im Treff. Außerdem stehen Theater-Aufführung des Kindergartens Zehntscheuer, ein Auftritt der Chöre von “Singen bewegt” e.V., Line Dance und Tango am Stuhl sowie ein Kinder-Musical der Schönbuchschule im Bürgersaal auf dem abwechslungsreichen Programm.