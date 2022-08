Am Sonntag, 4. September 2022 um 15.30 bis 17.30 Uhr findet in der Bücherei des Judentums (Klösterle, Obergasse 6) in Buchen ein Tag der offenen Tür mit Lesungen statt. Dieses Jahr steht die Lesung unter dem Motto „Erneuerung“.

Zusätzlich bietet das Bibliotheksteam jeweils Führungen durch die Bestände der Bücherei an.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen des Europäischen Tages der jüdischen Kultur 2022 angeboten wird, ist frei!