Tag der offenen Tür Schlossgymnasium

Das Schlossgymnasium Künzelsau bietet Einblicke und Informationen Möchte ein Kind nach der 6. Klasse auf eine Schule mit Sport- oder Musikprofil wechseln? Soll nach dem mittleren Bildungsabschluss das allgemeinbildende Abitur geschafft werden?

Braucht eine Schülerin oder ein Schüler einer Gemeinschaftsschule nach der 10. Klasse einen Anschluss in die gymnasiale Oberstufe? Ist es möglicherweise notwendig und sinnvoll, dass ein Jugendlicher im Internat lebt und lernt?

In diesen Fällen bietet das Schlossgymnasium Künzelsau (Semi) eine gute schulische Perspektive an. Davon können sich alle Interessierten am Tag der offenen Tür überzeugen:

Samstag, 04. März 2023 von 9.00-13.00 Uhr.

Schülerinnen und Schüler werden über das Gelände und durch die Gebäude führen. Beide Profilzüge Sport und Musik werden sich präsentieren und Besucher können in vielen offenen Klassenzimmern Unterricht oder besondere Aktionen erleben. Erfahrene Lehrkräfte stehen die gesamte Zeit über für ausführliche Beratungs- und Aufnahmegespräche zur Verfügung.

Wenn Sie schon jetzt wissen, dass sie ein Beratungsgespräch bei uns wünschen, möchten wir sie bitten sich vorab per Telefon oder Email in unserem Sekretariat anzumelden, damit wir Ihnen einen persönlichen Termin geben können: info@schlossgym.de oder unter 07940/91580 Bitte bringen Sie die aktuelle Halbjahresinformation Ihres Kindes mit, damit wir Sie optimal beraten können.